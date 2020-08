Le PSG affrontera Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions

Le PSG devra être performant et mettre beaucoup d'intensité s'il veut atteindre la finale de la Ligue des champions. Les joueurs de Leipzig (club de Bundesliga) ont fait feu de tout bois pour se défaire des espagnols de l'Atletico de Madrid au cours d'un match haletant et rythmé (2-1). Les Allemands ont imposé leur jeu et leur pressing pendant toute la rencontre. Un centre de Sabitzer pour Olmo a débloqué la rencontre (51e).

Les retrouvailles avec l'ancien Parisien, Christopher Nkunku

La rentrée de Joao Felix a fait beaucoup de bien à l’Atletico. Le Portugais provoque un penalty, qu’il convertit lui-même (71e). Les Lipsiens n’ont pas renoncé à attaquer et Adams, sur un centre intelligent d’Angelino, a vu sa frappe contrée par Savic tromper Oblak (88e). Leipzig disputera sa première demi-finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain ce mardi.

Il y aura donc un finaliste inédit dans cette édition. "On est tous très contents, maintenant on est en demi-finale et on va tout faire pour aller le plus loin possible. Le Paris SG c'est le plus grand club de France, on le sait. Ils ont des grands joueurs, on s'attend à un gros, gros match, on va essayer de tout donner", a d'ores-et-déjà annoncé le défenseur français Dayot Upamecano, à l'issue du match au micro d'RMC Sport.

Mais cette demi-finale aura une saveur particulière surtout pour l'ex joueur du PSG et milieu de terrain Christopher Nkunku. La pépite du PSG avait été transférée en Allemagne en 2019. Il avait signé un contrat de cinq ans. Le montant du transfert était estimé à 13 millions d'euros.