Le PSG annonce la prolongation de Thomas Tuchel, jusqu'en juin 2021

Paris, France

Malgré une petite phrase en sortie de match vendredi soir (défaite à Reims 3-1) "dans le foot, ça peut changer chaque jour " pas le temps de douter, ni de débattre sur un possible départ. Thomas Tuchel a bel et bien prolongé avec le PSG. L'entraîneur allemand est désormais sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2021.

Dans un communiqué, le très discret président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi précise "toute la famille du Paris Saint-Germain se réjouit aujourd’hui de voir Thomas Tuchel prolonger son contrat" et de rajouter un peu plus loin "Depuis un an, Thomas apporte au quotidien une énergie fantastique, non seulement aux joueurs, mais à l’ensemble du club."