Le PSG annonce officiellement le départ de Antero Henrique

C'est désormais officiel,le PSG et Antero Henrique se séparent d'un commun accord. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé le départ de son directeur sportif. Antero Henrique aura officié pendant deux saisons au PSG.

Paris, France

Le PSG et Antero Henrique : l'histoire est terminée. Le club vient de l'annoncer officiellement sur son site via un communiqué de quelques lignes. Débuté en 2017, la collaboration entre le directeur sportif portugais et le club de la capitale s'arrête. Un départ qui ouvre la porte en grand pour le retour attendu de Leonardo au poste de directeur sportif.