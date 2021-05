Le PSG arrache sa qualification pour la finale de la Coupe de France aux tirs aux buts face à Montpellier

Après avoir mené deux fois au score grâce à Kylian Mbappé, le PSG a dû passer par les tirs au but pour éliminer Montpellier et arracher son ticket pour la finale de la Coupe de France (2-2, 6-5 t.a.b).

Quelle frayeur. Le PSG, qui n'a pourtant pas souffert, a été obligé d'aller jusqu'aux tirs aux buts pour battre Montpellier et décrocher sa place en finale de Coupe de France. Ce sera mercredi prochain le 19 mai au Stade de France, soit face à l'AS Monaco soit face aux amateurs savoyards de Rumilly Vallières (National 2) qui s'affrontent ce jeudi soir (21h15). Après avoir mené deux fois au score grâce à un Kylian Mbappé très en jambes, le PSG a été puni deux fois sur les deux seules occasions montpelliéraines.

L'indispensable monsieur Mbappé

Les choses avaient pourtant très bien commencé pour le Paris Saint-Germain. Dès la 10e minute de jeu, Idrissa Gueye trouve Kylian Mbappé dans la profondeur à l'entrée de la surface qui frappe du gauche et ouvre le score. Ultra dominateur dans cette première mi-temps, les Parisiens se font surprendre juste avant la mi-temps sur la première action montpelliéraine. Sur le côté gauche de la surface de réparation, Gaëtan Laborde fixe Florenzi qui ferme mal l'angle et envoie un missile dans la lucarne opposée de Keylor Navas qui ne peut rien faire (44e).

Dès le retour des vestiaires, l'indispensable monsieur Mbappé refait des siennes : Rafinha trouve l'attaquant parisien presque au niveau de la ligne médiane. Place ensuite au festival Mbappé, qui fait parler sa vitesse, met la défense montpelliéraine dans le vent, crochet dans la surface de réparation et frappe enroulée enchainée du droit qui ne laisse aucune chance à Dimitri Bertaud (50e). Kylian Mbappé signe par la même son troisième doublé de la saison en coupe de France, après ceux face à Brest et Lille.

Des remplaçants malheureusement décisifs

Les espaces dans la défense parisienne se sont un peu plus ouverts lors des rentrées de Di Maria et Draxler très peu investis dans le repli défensif et c'est peu après la sortie de Kylian Mbappé que Montpellier a pu revenir à hauteur du PSG. Tout part d'une perte de balle d'Angel Di Maria dans la surface de réparation montpelliéraine. L'attaquant argentin ne suit pas et laisse filer le contre. Florent Mollet lance parfaitement Laborde côté droit dans le dos de Bakker. Le premier buteur montpelliérain se fait passeur pour Andy Delort côté opposé qui ajuste Navas du plat du pied (83e).

Les démons actuels du PSG ont vite refait surface en fin de match, avec des gestes d'humeur qui valent un carton jaune à Mitchell Bakker puis à Neymar, entré deux minutes plus tôt et qui sera suspendu pour la finale. On en restera là, 2 buts partout et une séance de tirs au but sans passer par les prolongations comme c'est la règle cette saison en Coupe de France. Une séance de tirs aux buts remportée 6-5. C'est Moïse Kean, remplaçant de Kylian Mbappé à dix minutes de la fin du temps réglementaire, qui signe le tir au but victorieux pour les Parisiens.