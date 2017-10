Le PSG balaye Anderlecht (5-0) et se qualifie déjà pour les 8e de finale de la Ligue des Champions

A deux journées de la fin de la phase de poules, le PSG a déjà son ticket en poche pour les 8e de finale de la C1. Particulièrement flamboyants au Parc ce mardi, les Parisiens ont surclassé les Belges d'Anderlecht 5 buts à 0, avec des buts de Verratti, Neymar et... un triplé de Kurzawa.

4 matchs, 12 point sur 12, 17 buts marqués, aucun encaissé. Des statistiques jamais vues dans toute l'histoire de la Ligue des Champions, à ce stade de la compétition. Le Paris Saint-Germain est décidément l'épouvantail de cette première partie de la saison européenne. Les Parisiens ont encore soigné leurs statistiques ce mardi soir au Parc des Princes, en corrigeant le RSC Anderlecht 5 buts à 0. Un message on ne peut plus clair envoyé à ses grands rivaux européens.

La revanche de Kurzawa

Unai Emery avait décidé de maintenir sa confiance à Kylian Mbappé, finalement remplacé à la 64e par Angel Di Maria. Mais c'est surtout de la défense qu'a surgi la surprise de la soirée : l'incroyable triplé de Layvin Kurzawa en seconde période (52e, 72e, 78e). Le latéral gauche a fait taire les critiques, comme il l'a signifié dès son premier but d'un doigt sur la bouche vengeur. Auparavant, Paris s'était déjà mis à l'abri face à une formation belge plus joueuse qu'attendu. Verratti avait ouvert le score à la 30e d'une frappe enroulée suite à un joli crochet pour éliminer un défenseur dans la surface. Neymar s'était chargé de faire le break juste avant la pause (45e+4).

Ne pas lâcher la première place

Plein de maîtrise, le PSG a déroulé sans jamais se faire peur en ce soir d'Halloween. Anderlecht se contentant de quelques contre-attaques mal négociées, et de deux frappes lointaines inoffensives pour Alponse Areola. C'est donc dans une position très confortable que le club de la capitale attend le Celtic Glasgow, le 22 novembre au Parc. Des Ecossais battus de peu par le Bayern (1-2) dans leur Celtic Park, qui se battront désormais avec Anderlecht pour la 3e place synonyme de Ligue Europa. Paris et le Bayern eux, en découdront le 5 décembre à l'Allianz Arena. Une soirée qui devra être celle de la confirmation pour le Paris Saint-Germain, leader impérial de ce groupe B. Et qui entend bien le rester.

