Ligue 1 : le PSG sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire

Le PSG est sacré champion de France de Ligue 1 pour la dixième fois de son histoire grâce à son match nul 1-1 face à Lens. Après avoir perdu son titre la saison dernière, le club parisien revient en force avec 16 points d'avance sur le deuxième Marseille. Il ne peut plus être battu.

C'est gagné ! Le PSG est champion de France de Ligue 1. C'est la dixième fois que le club parisien gagne ce titre. Il ne manquait qu'un seul point aux Parisiens pour le décrocher et c'est chose faite grâce au match nul 1 but partout contre Lens.

Avant cette 33e journée, le club de la capitale comptait déjà 15 points d'avance sur son dauphin marseillais. Ce match nul lui assure donc le titre. Étant donnée leur avance, plus personne ne peut les rattraper.

Et de dix en championnat de France Ligue 1

Le PSG ajoute cette victoire aux neuf autres championnats de Ligue 1 qu'il a déjà remportés et rejoint au palmarès Saint-Etienne.

Si on regarde en arrière, la première victoire du PSG en championnat de France ne date pas d'hier. Elle remonte à 1986. C'était la 48e édition de ce championnat et une première victoire pour les Parisiens. Son deuxième titre de champion de Ligue 1, le PSG le gagne en 1994. Il faudra ensuite attendre 2013 pour que le club renoue avec le podium.

Le club de Paris ne lâchera plus le trophée jusqu'en 2020 avec, quand même, une petite anicroche en 2017 quand il cède son trône à l'AS Monaco.

En 2021, nouveau faux pas et c'est Lille qui devient champion de France de Ligue 1.

Oubliée, la défaite de 2021

Le choc avait été très dur. Alors que la victoire du PSG était attendue, en 2021, c'est Lille qui avait été déclaré champion de France à l'issue de la dernière journée.

On se souvient de la claque reçue par les Parisiens battus 5 à 1 par le LOSC. Ils avaient sombré à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. À la septième minute, Meunier avait marqué contre son camp. Paris avait réagi et Mbappé avait permis à Bernat d'égaliser à la 11e minute. Mais le PSG avait finalement coulé après la pause avec quatre buts encaissés (deux contres et deux coups de pieds arrêtés).