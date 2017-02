Le PSG dauphin de Monaco

Vainqueur tardif d'une valeureuse équipe de Dijon (3-1), le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel ce samedi soir. Les hommes d'Unai Emery maintiennent l'écart de 3 points sur le leader monégasque, et récupèrent la 2ème place de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur sur la pelouse du stade Gaston-Gérard. Un peu plus tôt, Monaco avait suclassé Nice (3-0) pour prendre le large en tête de la Ligue 1. Unai Emery n'avait pas caché sa préférence pour un match nul entre les deux rivaux azuréens... raté. Il fallait donc battre Dijon. Mission accomplie, non sans se faire quelques frayeurs.

Dès la première minute, Serge Aurier adresse une tête plongeante à Alphonse Areola, obligé de sortir dans les pieds de Diony. 5 minutes plus tard, le DFCO touche même le poteau après une frappe de Marvin Martin. Peu à peu, Paris prend le dessus, et ouvre le score juste avant la demi-heure de jeu par Lucas (29ème). Mais la joie est de courte durée : Tavares offre l'égalisation aux Bourguignons deux minutes plus tard (31ème) suite à un ballon perdu par Rabiot.

Imparable frappe de Tavares pour l'égalisation dijonnaise. © Maxppp - Frédéric Dugit

Il faudra finalement attendre la 81ème minute pour que le PSG reprenne l'avantage. Corner de Draxler, Thiago Motta butte sur Reynet et Thiago Silva ajuste le gardien dijonnais du pied gauche. Le match sera plié trois minutes plus tard au cours d'une belle action collective venue du banc. Hatem Ben Arfa et Gonzalo Guedes entrés à la 71ème minute, offrent la balle du 3-1 à Edinson Cavani, son 21ème but de la saison en 21 matches de Ligue 1.

Paris le chasseur

Dominateur dans le jeu (72% de possession) mais sans réellement briller, Paris a acceléré en seconde période (15 tirs dont 5 cadrés). Le coaching d'Unai Emery a cette fois fait la différence. Pas le temps de savourer, le PSG reçoit Lille dès mardi soir au Parc des Princes, avant de retourner à Bordeaux vendredi. Les Parisiens visent le carton plein, pour pouvoir aborder au mieux le choc européen contre le Barça (match aller le 14 février au Parc). Comme l'a dit Blaise Matuidi, "Paris avait l'habitude d'être chassé, cette saison on est le chasseur".

