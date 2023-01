Le PSG débute son marathon de matchs face à Reims

Le calendrier du Paris Saint-Germain ressemble à une route de montagne et les lacets vont s'enchaîner dans les jours à venir. Le programme s'annonce chargé, sept matches en 22 jours, dont les confrontations contre Marseille et le Bayern Munich, et un début du marathon prévu dimanche (20h45) contre Reims lors de la 20e journée de Ligue 1.

ⓘ Publicité

A l'approche de la Saint-Valentin reviennent la Ligue des champions et les matches tous les trois jours, après un mois de janvier moins chargé en rencontres.

"Le calendrier est ainsi fait, pas d'excuses, dans d'autres championnats, c'est aussi comme ça", réagit Christophe Galtier.

L'entraîneur parisien a mis à profit le premier mois de l'année pour travailler et faire tourner son effectif en prévision de ce qui l'attend: après Reims, le PSG va croiser Toulouse, Monaco et Lille en L1, deux fois l'OM, en Coupe de France, le 8 février puis en championnat, le 26, et le 1/8 de finale aller contre le Bayern Munich le 14 février !

"C'est aussi pour ça que les matches précédents nous ont servis, quel que soit le niveau de la compétition, à Ryad ou contre Cassel en Coupe de France, c'était important que beaucoup de joueurs jouent", explique le coach. Il a donné du temps de jeu à tout le monde entre le match promotionnel en Arabie Saoudite contre Cristiano Ronaldo et compagnie (victoire 5-4) et le 1/16 de finale de Coupe contre les amateurs de Cassel (7-0).

La récupération au coeur du marathon

Pour cette rencontre face à Reims, le PSG peut compter sur le retour de Marco Verrati mais voit Nuno Mendes déclarer forfait tout comme Mukiele et Kimpembe.

Derrière le staff, tout le club cherche à optimiser ce calendrier tendu : "Nous allons travailler avec la cellule performance et le secteur médical pour aménager les déplacements, les horaires d'entraînement, profiter du moindre moment pour bien récupérer car nos matchs sont souvent tard et il va falloir que les joueurs puissent mieux dormir", poursuit Galtier

"Mais avant toute chose, il faudra être performant et gagner", conclut-il, et dès dimanche contre Reims, après les deux premières défaites de son équipe de la saison, aux 17e et 19e journée, à Lens (3-1) et Rennes (1-0).

Avec AFP