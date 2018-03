Paris, France

Rudi Garcia a fait pas moins de 6 changements par rapport à l’équipe alignée 3 jours plus tôt. Et sa formation a plutôt bien résisté en première période. Mais le PSG a des ressources inépuisables : Unaï Emery avait pour sa part procédé à pas moins de 8 changements dans son 11 titulaire, et la profondeur de son banc illustre.. et la puissance financière et les qualités individuelles sans limite, ou presque, du PSG actuel.

La composition officielle de nos 🔵⚪️ #PSGOM 🏆 pic.twitter.com/04Lv8MkVia — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2018

Avec un bloc plus haut et plus compact que 3 jours plus tôt, l'OM fait d'abord preuve de courage, et repousse les assauts parisiens en première période. Mais peut aussi dire merci à son gardien, Steve Mandanda, de retour de blessure et décisif à plusieurs reprises.

"En première période on était sur la bonne voie. Mais on n'a pas le droit de prendre un but sur le temps additionnel de la 1ere période. Le match s'est arrêté là" Rudi Garcia

Paris finit par ouvrir le score juste avant le retour aux vestiaires.. et double la mise, justement, alors que la seconde période venait à peine de débuter. Un doublé de son argentin Di Maria, titularisé à la place de.. Neymar, blessé à la cheville.

"On a pris un petit coup sur la tête. Moi le premier. Je perds ce ballon sur le premier but, j'en prends la responsabilité" Maxime Lopez

C’est l’inévitable Edinson Cavani qui enfonce le clou en fin de match. L'OM était déjà passé à "autre chose", et Rudi Garcia avait justement lancé ses jeunes Sari ou encore Kamara, à la fois pour leur donner de l'expérience mais aussi pour gérer les cartons éventuels, les blessures et la récupération physique de son effectif.

Oui je m'attendais à mieux du côté de l'OM..mais quand tu décides de laisser tomber le match à la 52ème minute hein ..pour moi 0-2 à 40 mns de la fin c'est loin d'être terminé en foot,même face à des adversaires supérieurs..en plus c'est quand même 1 Clasico..mais bon.. https://t.co/3rwTAowo1F — DidierRoustan (@DidierRoustan) February 28, 2018

L’OM rejoue dimanche. Cette fois à domicile et en championnat. Marseille reçoit Nantes ce week-end (21h), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.