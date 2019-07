Le PSG désormais au complet en Chine

Bloquée à l'aéroport de Shanghai à cause du typhon Wipha, la délégation parisienne a regagné son camp de base de Shenzhen avec deux bonnes heures de retard ce mercredi, au lendemain de la victoire 3-0 en match amical face au Sydney FC.

La vue du 71è étage de l'hôtel Raffles où loge la délégation du PSG. © Radio France - Nicolas Olivier

A leur retour, les joueurs ont pu saluer leurs derniers coéquipiers tout juste arrivés en Chine. Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Eric-Maxim Choupo-Moting ont pris leurs quartiers, ils avaient eu le droit à des vacances supplémentaires en raison de leur participation à la Copa America (pour les quatre premiers cités) et à la CAN (pour Choupo-Moting). Malgré le décalage horaire, trois d'entre eux ont été sollicités pour une opération caritative à leur hôtel. Pendant une heure, Thiago Silva, Paredes et Choupo-Moting ont rencontré des jeunes autistes chinois, avant d'échanger avec eux photos et cadeaux.

Activité coloriage pour Thiago Silva dans le cadre d'une rencontre avec des jeunes autistes. © Radio France - Nicolas Olivier

Désormais c'est donc un groupe de 33 joueurs qui est à la disposition de l'entraîneur Thomas Tuchel. Mais au moins trois seront indisponibles samedi pour le Trophée des Champions contre le Stade Rennais (coup d'envoi à 13h30 heure de Paris) : Neymar et Julian Draxler sont suspendus, tandis que Presnel Kimpembe n'est pas encore opérationnel après son opération des adducteurs. Le PSG s'entraînera à huis clos ce jeudi à Shenzhen.