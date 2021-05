Le PSG deuxième de Ligue 1, son président Nasser al-Khelaïfi déçu mais pas abattu

La victoire, 2-0 à Brest n'a pas suffit : le PSG ne remporte pas le championnat de Ligue 1 cette saison mais termine deuxième. Une déception, forcément, pour le club parisien habitué à la victoire. Mais le président du club se dit quand même satisfait et assure que Kylian Mbappé va rester.

A l'issue du dernier match de la saison à Brest, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi s'est exprimé au micro de France Bleu Paris. Pour faire le bilan de cette saison, qui n'est pas si mauvaise que ça selon lui.

à lire aussi Ligue 1 : Lille sacré champion de France devant Paris et Monaco, Nantes barragiste

_"On est déçu de ne pas avoir gagné le championnat, c'est sûr, mais on a fait aussi beaucoup de choses positives_. Je voudrais remercier les joueurs, le coach. Leonardo aussi a fait un très très bon travail. J'ai vraiment tout aimé de cette équipe."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le président parisien a relevé les difficultés de la saison, particulière, sans supporters dans les stades, mais note quand même de beaux succès. "Ca a été très compliqué pour tout le monde mais spécialement pour nous. On a joué la Ligue des Champions l'année dernière, on n'a pas pu se préparer avec tout le monde, avec le Covid, ça n'a pas été facile du tout. Mais ce n'est pas une excuse, Lille le méritait, on a perdu trop de matchs."

On a quand même battu Manchester United, on a battu Barcelone, on a battu un grand Bayern Munich. On a aussi fait beaucoup de choses positives - Nasser al-Khelaïfi

Di Maria célèbre le premier but du PSG face à Brest © Maxppp - YOAN VALAT

L'objectif pour la saison prochaine : faire mieux

"On veut vraiment s'améliorer, garder ce qu'on a fait de bien et corriger ce qu'on a mal fait, explique simplement Nasser al-Khelaïfi. On sera meilleurs la saison prochaine. Tout le monde disait que c'était très facile de gagner le championnat. Mais vous avez vu cette année ce n'était pas facile du tout! C'était très serré, avec quatre grandes équipes qui se sont battues pour la victoire jusqu'au dernier match. C'est bien pour le championnat mais c'est pas bien pour nous."

On travaille déjà pour la saison prochaine, pour gagner encore plus de titres - Nasser al-Khelaïfi

à lire aussi OFFICIEL : Neymar prolonge au PSG jusqu'en juin 2025

"Kylian est Parisien, il veut rester à Paris, c'est certain"

Enfin, on a demande à Nasser al-Khelaïfi si Kylian Mbappé allait rester à Paris. _"C'est certain_, a assuré le président. Je vais répondre encore la même chose. Kylian est Parisien, Kylian est Français. Il adore Paris, il adore le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il a dit après le match de Coupe de France. Vraiment il adore Paris et il veut toujours rester à Paris."