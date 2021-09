Le PSG dévoile le troisième maillot de la saison 2021-22

En noir, gris et rouge électrique ! Le PSG est désormais habillé pour la saison ! Le club vient de dévoiler ce lundi, le nouveau maillot third saison 2021-22.

Cinquante nuances de noir et de gris ! C'est désormais un rituel à quelques jours du premier match de Ligue des champions, le PSG dévoile son maillot "third". En revanche, il n'est pas sûr que le club de la capitale porte cette tunique à Bruges mercredi soir. Ce troisième maillot de la saison est en effet noir et gris et les Belges ont du noir dans leur tenue domicile.

Ce nouveau maillot est assez sobre, d'ailleurs le slogan choisit "de l'obscurité jaillit la lumière" résume assez bien l'idée. On retrouve dans cette collection, des tenues avec du noir, du gris et un logo rouge "électrique". Le club annonce qu'il s'est inspiré "des maillots qui ont fait la gloire du club depuis la fin des années 90 et sont restés en mémoire des supporters parisiens." La bande horizontale grise rappelle le maillot extérieur des saisons entre 1999 et 2001.

Vente en ligne dès ce lundi 13 septembre pour ce nouveau maillot, dès le vendredi 17 la tunique sera disponible en boutique.