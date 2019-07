Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2019-2020

Dans la nuit de dimanche à lundi, le PSG a dévoilé sur les réseaux sociaux son nouveau maillot domicile 2019-2020. Outre le design, ce maillot arbore sur son ventre le nouveau sponsor du club de la capitale "ALL - Accor Live Limitless".

Paris, France

C'est le signal que les grandes manoeuvres commencent, que le PSG va basculer définitivement dans sa nouvelle saison.

Cette nuit, le Paris-Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2019-2020. Cette nouvelle tunique présente, comme le souligne le PSG sur son site internet, "les deux couleurs iconiques du Paris Saint Germain, le rouge et le bleu, et propose une réinterprétation moderne du maillot historique du Club".

Outre les changements designs, ce maillot lance surtout officiellement la collaboration entre le PSG et son sponsor maillot "ALL - Accor Live Limitless". Un sponsoring signé en février dernier qui va rapporter au minimum 60 millions d'euros par an au club de la capitale.

Cavani avec le nouveau maillot - © PSG Mathieu César

Mbappé avec le nouveau maillot domicile 2019-2020 - © PSG Mathieu César