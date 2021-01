PHOTOS - Le PSG dévoile un quatrième maillot original pour la saison 2020-2021

Ce vendredi matin, le PSG et Jordan ont dévoilé le quatrième maillot de la saison. Une tunique originale rose et violette qui s'inspire "de la voie lactée" explique un communiqué. Cette tenue sera portée sur quelques matchs. France Bleu Paris vous dévoile des clichés de ce nouveau maillot.

C'est une évidence, le nouveau maillot du PSG va faire réagir les supporters du club de la capitale. Habituellement, la nouvelle tunique est déjà analysée de la tête au pied mais là avec les couleurs choisies, les débats s'annoncent endiablés. Le Paris-Saint-Germain et Jordan, ont en effet décidé de lancer un quatrième maillot rose, violet avec un effet peinturé qui s'inspire "de la voie lactée".

On comprend désormais mieux la couleur de cheveux de Kylian Mbappé en fin d'année 2020... - Little Shao

C'est la deuxième année que le PSG et Jordan Brand décident de proposer un quatrième maillot. Le premier était plus sobre (noir avec une bande bleu-blanc-rouge sur le ventre). Dans un communiqué, les associés qui vont de succès en succès depuis le début de leur collaboration en 2018, expliquent ce choix de couleurs pour ce maillot et plus globalement pour cette nouvelle collection printemps-été 2021 (enfant, homme et femme) :

D’abord elle symbolise l’esprit du Paris Saint-Germain d’incarner le premier club de la nouvelle génération. Elle souligne aussi la volonté d’un club qui ose, un club avant- gardiste et précurseur. A l’international, il repousse les limites et innove, crée et inspire.

Marco Verratti avec la tenue complète match - Julien Scussel

Depuis ce vendredi, le maillot est à la vente. Une tunique que le PSG va porter sur certains matchs cette saison. Pour le moment impossible de se faire confirmer les rencontres choisies mais ce maillot sera porté en Ligue 1 et Ligue des Champions.

Le capitaine Marquinhos présente la collection printemps-été 2021 - Little Shao

Ce soir à 18h, soyez à l'écoute de 100% PSG Le Mag, France Bleu Paris va vous faire gagner le nouveau maillot du PSG.