Le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions : dispositif exceptionnel sur France Bleu Paris

Soirée spéciale 100% PSG dès 20h00 ce mardi sur l'antenne de France Bleu Paris et sur les réseaux sociaux, avant de suivre dès 21h00 le match en direct et en intégralité. En plus de nos spécialistes football, des reporters seront auprès des supporters à Paris, et à Lisbonne où se tient la rencontre.

Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG et consultant, et Bruno Salomon, journaliste sportif de France Bleu Paris seront en direct du Café A, à la maison de l’architecture (Paris 10è), véritable fief des supporters du PSG. David Kolski, reporter, les accompagnera et se mêlera aux supporters pour capter au mieux leurs réactions, leur ferveur et nous faire vivre leur passion.

Miguel DERENNES, animateur et passionné de football, Stéphane Bitton, journaliste et spécialiste du PSG, Nassima Driouach et Joss, influenceurs 100% PSG pour faire vivre la rencontre côté internet et réseaux sociaux. Antoine MARTIN, journaliste sportif, nous fera vivre le match au plus près des supporters pour rendre compte de l’ambiance et témoigner de leur indéfectible soutien pour leur équipe.