Le PSG épinglé par le patron de TGV-Intercités après son déplacement à Nantes en avion

"Paris-Nantes est en moins de 2 heures" : le début du tweet du directeur de TGV-Intercités laisse supposer qu'il ne va pas parler de la victoire des joueurs parisiens face aux Canaris samedi soir, en sixième journée de Ligue 1. Effectivement, Alain Krakovitch répond à une vidéo publiée la veille dans laquelle on voit certains footballeurs du club dans l'avion qui les emmène vers Nantes ; et il sous-entend que l'équipe aurait pu voyager en train plutôt que par les airs. "Je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques" précise ensuite le directeur.

Une publication qui ne passe pas inaperçue sur les réseaux sociaux, et qui suscite de nombreux commentaires. Certains pointent du doigt les problèmes d'horaires, de prix et surtout de retard de la SNCF, tandis que d'autres abondent dans le sens d'Alain Krakovitch.

Du côté du PSG, aucune réaction pour le moment. Mais renseignement pris par France Bleu Paris il y a quelques mois sur le sujet, le club a expliqué que plusieurs problématiques se posaient quant à l'utilisation d'un train pour les trajets courts, et notamment la question d'accès et de sécurité au niveau des gares. L'argument des risques de retards et des retours de nuit a aussi été mis en avant.