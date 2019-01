Le PSG est arrivé à Doha pour son stage

Doha, Qatar

Le PSG est arrivé à Doha. Les joueurs ont posé le pied sur le sol qatari vers 18 heures (Heure française). Neymar et ses coéquipiers ont été ensuite accueillis par une trentaine de fans à l'hôtel où le groupe va prendre ses quartiers pour 4 jours. Mbappé, Cavani, Neymar et Buffon ont été les joueurs les plus réclamés pour des photos et autres autographes.

Les joueurs du PSG sont bien arrivés à Doha #qatarwintertour#fbsportpic.twitter.com/A2O2ThPE1O — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 13, 2019

Absence de Rabiot

Dans un premier attendu à Doha avec ses co-équipiers, Adrien Rabiot n'est finalement pas du voyage. Le joueur a un problème familiale. Le PSG a communiqué sur les réseaux sociaux à ce sujet.