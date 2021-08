Le PSG est fixé sur son calendrier complet pour le mois d'août

Les dates et horaires des matchs de L1 du PSG pour le mois d'août sont enfin connus. Paris jouera son premier match au Parc des Princes le samedi 14 août à 21h face à Strasbourg.

Le programme du PSG pour la 2ème, 3ème et 4ème journée de Ligue 1 est enfin connu. Les clubs et supporters attendaient les dates et les horaires avec impatience. Le Paris-Saint-Germain est enfin fixé.

Après son match d'ouverture à Troyes le samedi 7 août à 21h, le club de la capitale va recevoir Strasbourg le samedi 14 août à 21h pour la 2ème journée du championnat. Pour la suite, l'équipe de Mauricio Pochettino se déplacera à Brest le vendredi 20 août à 21h pour la 3eme journée et enfin le dimanche 29 août, le PSG jouera à Reims à 20h45.

Toutes ces rencontres seront bien évidement à suivre en intégralité sur France Bleu Paris.