Le PSG fait match nul 1-1 contre Reims, en 20e journée de ligue 1

Les rémois égalisent dans les toute dernière secondes

But de l'attaquant rémois Falarin Balogun dans les toutes dernières secondes du temps additionnel.

Occasion pour le PSG à la 83e minute

Neymar hérite du cuir et centre pour Messi dans l'axe. L'Argentin enchaîne rapidement le contrôle et la frappe du droit. Cette dernière file juste à côté des cages du portier rémois.

Occasion pour le PSG à la 63e minute

Mbappé est envoyé dans la profondeur et arme une frappe croisée du gauche. Diouf est attentif et réalise une belle parade.

Carton rouge pour Verratti à la 59e minute

Verratti écope d'un carton rouge ! Après avoir revu les images à la vidéo, Ruddy Buquet décide de finalement exclure l'Italien pour sa grosse faute sur Ito.

Paris ouvre le score à la 51e minute

Paris ouvre le score dans ce match ! Verratti passe pour Messi dans l'axe qui tente sa chance. Le ballon est contré par Hakimi et revient dans les pieds de Neymar, couvert par la défense rémoise. Le Brésilien prend son temps et remporte son face à face avec Diouf en crochetant le portier rémois avant de conclure du pied gauche.

0-0 à la mi-temps

Parisiens et Rémois ne sont pas parvenus à se départager dans les 45 premières minutes. Les hommes de Will Still ont démarré tambour battant la rencontre et Matusiwa a bien failli ouvrir le score dès les premières secondes de jeu sur une erreur de relance de Donnarumma mais le portier italien s'est bien rattrapé pour capter dans un second temps le ballon. Les visiteurs ont continué d'amener du danger dans le camp parisien et la reprise d'Ito n'est pas passez loin du cadre. Les protégés de Christophe Galtier ont procédé en contre-attaque mais ont manqué de justesse dans le dernier geste.

carton rouge pour Marquinhos à la 29e minute

A la 29e minute, Marquinhos écope du premier carton jaune de la partie pour avoir stoppé la contre-attaque rémoise en accrochant Ito.