Le PSG fait une tournée express au Qatar

Le PSG s'envole ce samedi juste après le match face à Montpellier pour Doha au Qatar. Un passage express de 48h au pays du propriétaire du club pour Lionel Messi et ses coéquipiers qui ont un programme bien chargé et chronométré.

Même si personne dans le vestiaire ne va critiquer ouvertement cette tournée express au Qatar. Les joueurs du PSG ne sont pas forcément ravis de filer à Doha pour 48 petites heures. Ce samedi, dès le match terminé à Montpellier. Mauricio Pochettino et ses joueurs vont sauter dans un avion privé pour rejoindre Doha.

Après leur installation dimanche matin dans un hôtel luxueux et un peu de repos, les joueurs vont participer à un léger entraînement sur place avant d'enchaîner les opérations commerciales pour de nombreux partenaires qataris.

Pourquoi cette tournée express ?

Un rappel important pour comprendre pourquoi le PSG s'impose cette tournée au pas de charge. Le club a cinq sponsors qataris (Qatar Airways, Qatar National Bank, Ooredoo, Aspetar/Aspire et l'Office du tourisme du Qatar). Pour contenter - l'année de la Coupe du Monde au pays - ces partenaires, un déplacement (le Winter Tour) était prévu en janvier 2022 mais il a été reporté à cause des restrictions sanitaires trop importantes à l'époque.

Demandez le programme !

Pour cette tournée à 2000 à l'heure, une conférence de presse est prévue à 17h45 (Heure Locale) dimanche pour les médias du Moyen-Orient. Ensuite le PSG et ses partenaires qataris ont prévu pour les joueurs de nombreuses activations. Voici pèle mêle une partie du programme des Parisiens :

Dimanche visite de joueurs du club à la clinique du sport Aspetar afin de tourner une vidéo de promotion. Pour QNB, passage de joueurs du club à une vingtaine d’enfants malade de l’hôpital Sidra. Lundi pour l'office du tourisme, un séance de coaching est prévu pour 15 influenceurs du pays et ensuite une visite du Souk Wakif ou encore du musée de l'Art Islamique. Des rencontres avec des fans du pays sont prévus via Ooreddo et il y aura aussi pour Qatar Airways des opérations dans des stades de la Coupe du Monde 2022 (Education city Stadium et le Al Thumama Stadium).

En dehors de toutes ces activations commerciales, aucun moment n'est prévu dans ce programme pour une rencontre du groupe parisien avec le propriétaire du club l'émir Tamim ben Hamad Al Thani.

Voyage encore plus rapide pour quatre joueurs

Douce folie de ce voyage au pays du propriétaire du club, quatre joueurs vont eux débarquer lundi matin pour passer grand maximum 20heures sur place à Doha. Kylian Mbappé, Marquinhos, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma participent aux trophées UNFP dimanche soir. Juste après le sacre annoncé de Kylian Mbappé comme meilleur joueur de L1, les parisiens eux aussi vont filer au Qatar pour participer à quelques actions commerciales. Avant de repartir comme tout le groupe dans la soirée du lundi pour une arrivée sur Paris mardi matin.