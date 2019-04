Le PSG bat facilement Monaco (3-1) mais ne fait pas la fête

Porté par un exceptionnel M'Bappé, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Monaco et fête de belle manière le huitième de champion de France de son histoire. Le sixième depuis le rachat par QSI.

Paris, France

Kylian M'Bappé étincelant, Neymar et Cavani qui font enfin leur retour et un PSG officiellement champion... Les supporters du Parc des Princes ont passé une belle soirée en assistant à la facile victoire des Parisiens face à Monaco (3-1).

Acquis depuis des semaines, le titre national a mis plus de temps que prévu pour être officialisé. La faute à un match nul contre Strasbourg (2-2) et à deux vilaines défaites consécutives à Lille (5-1) et Nantes (3-2), du jamais vu depuis 2011 au PSG.

Cette fois, c'est fait ; le match nul des Lillois à Toulouse (0-0) en fin d'après-midi permettait aux Parisiens d'entrer sur la pelouse face à Monaco en étant déjà sacrés champions. Après un quart d'heure poussif, Paris a plié l'affaire avant la mi-temps grâce à deux buts de Kylian M'Bappé, bien servi par Moussa Diaby et Daniel Alves. Après la pause, Alves a même donné sa deuxième passe décisive de la soirée pour le prodige de Bondy, auteur d'un superbe triplé (son deuxième de la saison, après un quadruplé face à Lyon). Le Russe Aleksandr Golovin a réduit l'écart en fin de match, profitant d'une erreur de Thilo Kherer.

Les buts de PSG-Monaco (3-1) commentés par Thomas Séchier et Eric Rabesandratana Copier

Neymar et Cavani de retour

Autres satisfactions de la soirée, les retours de Neymar et d'Edinson Cavani sur le terrain. Après 88 jours d'absence, le Brésilien a disputé l'intégralité de la deuxième mi-temps, sans coup d'éclat mais avec beaucoup d'envie et quelques accélérations qui ont mis à mal la défense monégasque. L'Uruguayen, lui, a même inscrit un but (sur un service signé M'Bappé), refusé pour hors-jeu.

Au rayon mauvaises nouvelles, il faudra surveiller les blessures de Thilo Kherer et Marco Verratti, qui ont laissé leurs coéquipiers à 10 pour la fin de match...

Un titre mais pas de fête

On savait que les festivités officielles (célébration, remise du trophée Hexagoal, etc.) étaient prévues le 18 mai face à Dijon, pour le dernier match de la saison au Parc des Princes. On pouvait tout de même s'attendre à un tour d'honneur, histoire de marquer le coup.

Finalement, après un rapide salut au pied de la tribune Boulogne, les joueurs Parisiens sont directement rentrés au vestiaire. Il faut dire que les Ultras d'Auteuil n'étaient pas là, privés d'une partie de leur tribune (suspendue pour usage de fumigènes contre l'OM).

Et maintenant, Rennes...

Ce huitième titre de champion de France officiellement acquis (le sixième sous l'ère qatarie), Paris peut se concentrer sur la finale de la Coupe de France, samedi 27 avril, contre le Stade Rennais. Une 13e Coupe de France (la cinquième d'affilée) permettrait de redorer le bilan d'une saison contrastée, marquée par l'élimination précoce en Coupe de la Ligue (1-2, Guingamp) et surtout en Ligue des Champions (Manchester, 2-0, 1-3).