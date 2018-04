Paris, France

Après le coup de griffe dimanche, le coup de graff. Pour célébrer le septième titre de champion de France de son histoire et la victoire 7-1 face à Monaco dimanche dernier, le PSG lance un flocage inédit. Il est réalisé en collaboration avec l'artiste Cyril Kongo. Un flocage "street art" avec le nom et le numéro du joueur, et en dessous le mot "champion" en lettres multicolores. Un maillot "Paris 75" sera aussi proposé.

Ce flocage est destiné aux supporters, et sera disponible dans les boutiques officielles du PSG à partir du 29 avril. Il coûtera 25 euros, soit 10 euros de plus qu'un flocage traditionnel.