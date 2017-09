Le PSG lance une "PSG Academy" à Lisbonne

Jeudi, le Paris Saint-Germain a ouvert sa première "PSG Academy" à Lisbonne (Por). Pour l’occasion, l’ancien joueur mythique du club, Pedro Miguel Pauleta, était présent.

Le Paris Saint-Germain a inauguré jeudi à Lisbonne la première "PSG Academy" en présence du légendaire Pedro Miguel Pauleta. Une cinquantaine d’enfants feront partie de cette première session pour améliorer leur pratique du football dans le respect des valeurs et de la philosophie du jeu du Paris-Saint-Germain. Cette école de football est ouverte à tous les enfants, garçons et filles de 5 à 16 ans. Il s’agit de la première installation de la «PSG Academy» en Europe hors de France. A ce jour, elle est présente dans onze pays (France, Brésil, Etats-Unis, Canada, Angleterre, Maroc, Egypte, Inde, Indonésie, Liban et Portugal), représentant plus de 10 500 élèves à travers le monde.