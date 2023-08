"Le PSG m'a séduit" : le médecin Patrick Flamant explique son choix de quitter Toulouse pour Paris

Patrick Flamant côtoie le monde du football en France depuis plus de trente ans maintenant. Passé notamment par Monaco et Lille, il était le médecin en chef du Toulouse Football Club depuis trois saisons. Mais l'opportunité PSG s'est présentée. Il sera déjà de retour au Stadium pour son premier match comme "Parisien" ce samedi lors de la 2e journée de Ligue 1.

ⓘ Publicité

À lire aussi TFC-PSG : quand Luis Enrique et Carles Martinez Novell étaient en même temps au Barça

Vous avez connu de gros clubs, mais est-ce différent d'être à Paris ?

Dans l'organisation, c'est forcément au-dessus. C'est le club le plus haut placé en France depuis plus de dix ans maintenant.

Comment s'est faite votre arrivée ?

Avec Christophe Baudot, le précédent médecin, on se connait depuis une bonne vingtaine d'années. Quand il a émis le souhait de quitter le club, il a pensé à moi. Après validation au sein du club, il m'a appelé pour me proposer ça. C'est quelque chose qui ne pouvait pas se refuser.

Vous serez à 100% mobilisé sur le PSG ?

100% PSG oui. J'ai une petite activité dans une clinique sur Nice, puisque j'habite sur Nice, mais ça va être très accessoire. Je vais être 95% de mon temps sur les terrains de Paris. Que ce soit à l'entraînement ou pour les matches. Mon focus va être essentiellement sur Paris.

Il connait Campos, Mbappé...

Comment sont les premiers échanges avec le staff et la direction ?

J'ai eu un excellent accueil, comme je ne pouvais l'imaginer. J'ai été très surpris, dans le bon sens. Christophe Baudot avait peut-être préparé un peu le terrain. Il y a quand même Luis Campos avec qui j'ai travaillé à Monaco et à Lille. Ce sont des gens qui ont aidé à mon arrivée au club. Kylian Mbappé, je l'ai eu au centre de formation à Monaco. Je connais aussi Thierry Laurent, qui était à Chelsea, qui va travailler avec moi. Je n'arrive pas en terre inconnue.

Donc vous retrouvez Kylian Mbappé ?

Oui et en plus, on avait plutôt gardé un bon contact. Cela s'était bien passé lors de son passage du centre de formation aux professionnels à Monaco. Je pense qu'il s'en souvient et moi aussi donc il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas ici.

Etre médecin du PSG c'est un peu plus de pression ?

A Monaco, on avait aussi pas mal de pression. On jouait également la Ligue des Champions. A Lille aussi d'ailleurs. Mais forcément ici, c'est une faute professionnelle si on n'arrive pas en Ligue des Champions. Je m'attends à cette pression et je la comprends. Moi si je viens à Paris, c'est pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions.

Quelle est votre méthode ? Vous avez le dernier mot concernant une décision médicale ?

Moi je suis plus sur une décision consensuelle. Je me positionne plus comme un conseiller médical. Je donne mes recommandations. Je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité. Même si je peux me baser sur mon expérience et tout ce qui se dit au niveau médical, ça ne marche pas toujours. Notre expérience nous oriente, mais ça peut toujours se passer différemment. Je préfère donc être sur une décision consensuelle mais en revanche, je prends la responsabilité de la recommandation donnée. Si je me trompe, je suis prêt à reconnaitre que je me suis trompé.

Vous avez passé trois ans à Toulouse. Quel souvenir gardez-vous ?

Je n'ai pas quitté Toulouse parce que je n'étais pas bien à Toulouse. J'ai quitté Toulouse parce qu'un challenge un peu plus important m'a séduit. J'ai vécu trois années, surtout les deux dernières, excellentes. J'avais une très très bonne relation avec le président Comolli et surtout une très très bonne relation avec Philippe Montanier. On est d'ailleurs toujours en contact. Il y avait une ambiance de travail de grande qualité. La preuve en est, avec quand même un titre de champion de Ligue 2 et une Coupe de France. Tout ça, ce n'est pas du hasard. Le club avait fait ce qu'il fallait pour que je reste mais Paris m'a séduit."

C'est un joli clin d'œil que votre premier match se fasse au Stadium...

Oui, en plus je vais voir ma famille puisque toute ma famille habite Toulouse. J'ai un lien affectif avec cette ville, où je vais depuis près de 40 ans. Pour l'anecdote, quand j'ai quitté Monaco pour aller à Lille, mon premier match avec le LOSC était à Monaco.