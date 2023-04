"Le PSG n'est surtout pas le Kylian-Saint-Germain", Kylian Mbappé s'emporte après une vidéo du club

On appelle ça un tacle et celui-ci est appuyé de la part de Kylian Mbappé contre son propre club. L'attaquant vedette du PSG est très à cheval sur le droit à l'image et force est de constater qu'il n'a pas apprécié la dernière vidéo du Paris-Saint-Germain.

Afin de remercier ses abonnés pour le renouvellement de leur abonnement pour la saison prochaine, le PSG a envoyé un mail accompagné d'une vidéo intitulé "Grand Paris, Grande Famille". Dans ce clip, on y voit principalement (et quasiment uniquement) Kylian Mbappé, un peu Nuno Mendes et des jeunes du PSG comme Warren Zaïre-Emery ou Ismaël Gharbi. Un joueur prête sa voix à cette séquence : c'est aussi Kylian Mbappé.

En visionnant cette vidéo, nombreux sont les fans qui ont repéré que Messi, voir Neymar ou Sergio Ramos ne figurent pas dans ce clip. Certains y ont vu les prémices du virage sportif que pourrait amorcer le PSG, en centrant son équipe sur Kylian Mbappé et la jeunesse parisienne.

Capture d'écran du compte instagram officiel de Kylian Mbappé - Kylian Mbappé

"Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée"

En postant son message à ses 100 millions de Followers sur Instagram, Kylian Mbappé a provoqué un énorme séisme dans le club parisien qui se serait bien passé de cette nouvelle polémique. Dans son message, l'attaquant star du PSG explique "Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain."

🔴🔵 Abonnement 23-24 | 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦, 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘

Seulement 200 résiliations d'abonnements

Juste avant cette sortie très virile de Kylian Mbappé, France Bleu Paris a contacté le PSG pour cette cette campagne n'avait "aucune volonté de dévoiler la politique sportive du club pour la saison prochaine". La philosophie de ce spot selon un dirigeant contacté par nos soins est de mettre en avant "La famille, la diversité, la transmission, les titis et la fierté" et Kylian Mbappé coche toutes ces attentes.

Depuis cinq ans le PSG présente une jauge d'abonnements à son maximum soit 36.000 abonnés. Il en sera de même pour la saison prochaine. Seulement 200 personnes ont décidé de résilier leur abonnement pour 2023-24 et quand on sait qu'il y a plus de 10.000 personnes en attente d'un abonnement. Il ne fait aucun doute que les 200 sésames vont trouver très vite preneur ou preneuse.