Mauricio Pochettino et une partie de son staff à l'Etihad Stadium

C'est un épisode de la saison dont le PSG se serait bien passé. Depuis vendredi dernier, des vagues successives de rumeurs envoient Mauricio Pochettino à Manchester United. Ajoutez à cela le spleen par voix de presse du technicien argentin, plus la défaite d'hier face à Manchester City (2-1) et vous avez là les ingrédients d'un épisode musclé de la série à succès Paris-Saint-Germain.

Malgré une tentative de calmer les médias où il a clamé son amour pour le PSG. Les rumeurs continuent d'annoncer un éventuel départ de Pochettino et une possible arrivée de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur.

Pochettino n'a pas demandé à partir

France Bleu Paris s'est fait confirmer ce jeudi de sources concordantes que le PSG ne souhaite pas se séparer de Mauricio Pochettino, un entraîneur qui n'a non plus demandé à partir pour un autre club comme Manchester United (Ang). M.U qui de son côté n'a jamais pris contact avec le club parisien pour évoquer un possible transfert de Mauricio Pochettino.

Et même si tout est envisageable au PSG, il semble que le club n'ait jamais activé la piste Zinedine Zidane. Reste que cette séquence passe mal en interne au PSG. Le personnel, certains membres du groupe et les dirigeants ne comprennent pas les atermoiements de Mauricio Pochettino. Un entraîneur qui pour la deuxième fois en moins de six mois se retrouve au centre de rumeurs de départ.