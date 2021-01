OFFICIEL : Le PSG annonce l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe

Du sang neuf pour entraîner les joueurs du PSG pour la deuxième partie de la saison. L'argentin Mauricio Pochettino remplace Thomas Tuchel, débarqué le 24 décembre par la direction juste avant la trêve de noël. Le Paris Saint-Germain vient, ce samedi 2 janvier, d'officialiser l'arrivée du nouvel entraîneur. L'Argentin signe un contrat jusqu'en 2022, avec une année en option.

Il rêvait d'entraîner le PSG

En 2009, alors qu'il n'avait que 37 ans et entraînait l'Espanyol Barcelone, Mauricio Pochettino racontait déjà dans un journal son rêve d'entraîner un jour le Paris Saint Germain. Un club où il a joué plus de 90 matchs pendant deux saisons entre 2001 et 2003. Il avait même porté le brassard de capitaine. La nomination devrait donc satisfaire les supporters parisiens, qui gardent une très belle image de lui. Fort de 11 ans d'expérience comme tacticien à l'Espanyol Barcelone (Espagne), à Southampton (Angleterre) et à Tottenham (Angleterre), il y a fait un passage remarqué pendant cinq saisons, emmenant le club londonien en finale de ligue des champions en 2019.

Sur les réseaux sociaux, les réactions de supporters du club pleuvent depuis plusieurs jours déjà, alors que la rumeur de son arrivée courait déjà les discussions de fans du PSG :

A 48 ans, Mauricio Pochettino arrive finalement à la tête de l'équipe du PSG, un club qu'il aime, qu'il connaît, mais qu'il va redécouvrir dans sa nouvelle dimension sous pavillon qatari. Plusieurs défis attendent déjà l'Argentin. Connu pour son caractère bien trempé, il devra faire preuve de diplomatie pour séduire le groupe. Il pourra compter sur les joueurs argentins de l'équipe comme Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes pour faciliter son intégration.

"Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain", a réagi Mauricio Pochettino après la signature de son contrat. "Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes. Je reviens aujourd’hui au Club avec beaucoup d’ambitions et d’humilité, tout en étant également très impatient de travailler avec des joueurs qui figurent parmi les plus talentueux du monde. Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris SaintGermain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens."

Son équipe a désormais tout juste deux mois pour se mettre en route avant la 8ème de finale aller de la Ligue des champions face aux joueurs du FC Barcelone, à la mi février. La reprise du Paris-Saint-Germain est programmée ce mercredi 6 janvier, à Saint-Etienne, pour le championat de Ligue 1.