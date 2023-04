Le PSG perd à domicile 0-1 face à l'OL...

Le PSG aura joué au football 15 minutes en première mi-temps avec deux bonnes occasions à la 3eme minute par Vitinha et la 8eme par Kylian à la suite d'un joli mouvement. Il aura fallu d'un carton jaune logique pour Bitshiabu pour que le jeu du PSG se délite et oublie de jouer en équipe. Et c'est donc logiquement qu'à la 37ème minute les lyonnais obtenaient un pénalty pour une faute stupide de Donnarumma. Pénalty manqué par Lacazette qui tirait sur le poteau. Paris s'en sortait bien et s'ils n'étaient pas dangereux, ils ne furent pas aidés par l'arbitre à la 46ème minute qui ne sifflait pas une main évidente de Lovren dans la surface lyonnaise. Comment l'expliquer ? On cherche encore.

ⓘ Publicité

Au retour des vestiaires le PSG manquait toujours d'envie et d'animation et le plus joli spectacle était dans les tribunes ou les ultras de la K-Soce Team fêtaient dignement leurs 15 ans avec une succession de Tifos superbes. Sur le terrain pas grand chose si ce n'est que les lyonnais ouvraient le score presque logiquement à la 56ème minute par Barcola au terme d'un joli mouvement. La suite ? Un OL en maitrise très peu inquiété par des parisiens sans idée, sans jeu, où seuls Nuno Mendes et Vitinha surnagaient. Et ce fût ainsi jusqu'au coup de sifflet final.

C'est donc une nouvelle fois sans révolte et bien tristement que le PSG s'incline 0-1. Un PSG qui a toutes les raisons d'être inquiet et inquiétant avant un déplacement à Nice et la réception de Lens son dauphin qui lui montre une envie et un volume de jeu à mille lieux de ce que le PSG nous offre en ce moment.