Le PSG pique une "crise de suffisance" selon Christohe Galtier

On connaissait la crise de Novembre et bien désormais on va parler de la crise de Janvier au PSG. Le club de la capitale ne respire pas la santé depuis son retour en Ligue 1 après la coupe du Monde. En cinq rencontres, les Parisiens viennent de proposer cinq prestations indigestes en L1 avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites. La crise sportive n'est plus très loin.

À la sortie de la rencontre face à Reims où il n'a pas été très inspiré dans son coaching, Christophe Galtier s'est présenté avec le masque des mauvais jours. L'entraîneur ne craint pas la "crise de confiance" de ses joueurs mais plutôt "une crise de suffisance" et promet de réinjecter de "la concurrence" au Paris Saint-Germain, a lancé l'entraîneur après le nul contre Reims (1-1) dimanche soir au Parc des Princes.

"Toute l'exigence que nous avions lors de la première partie de saison s'est déréglée, pour différentes raisons, on a du mal à retrouver cette exigence, de jouer en équipe quand on a le ballon mais aussi quand on ne l'a pas", a ajouté Galtier, dont l'équipe a été rejointe à la dernière seconde par les Rémois. "Évidement, c'est mon travail, mais je compte sur mes joueurs de haut niveau qui ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là depuis 2023", a ajouté le coach.

"Il va falloir se secouer"

Pour la suite, il a annoncé "des décisions à prendre". "J'échange tous les jours avec mes joueurs, a-t-il poursuivi, cette semaine ils ont bien travaillé tous ensemble, mais ça ne s'est pas vu sur le terrain en première période. Il faut recréer de la concurrence. On est tombé dans une zone de confort dont il a falloir sortir, il va falloir se secouer."

L'entraîneur parisien qui vit son vrai premier moment compliqué à la tête du PSG a ensuite expliqué qu'il n'est pas "inquiet, non" pour la suite de la saison, mais "déçu" de ce qu'il voit de son équipe.

Pour conclure sa conférence de presse, l'ancien entraîneur de Nice a souligné "On ne va plus se réfugier derrière le calendrier post-Coupe du monde, cela fait quelques semaines que nous sommes là ensemble, et nos prestations ne sont pas au niveau de la première partie de saison. Il faut beaucoup travailler, trouver des solutions collectives, mais aussi des prestations individuelles supérieures à ce que nous faisons en ce moment".