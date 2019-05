Le PSG présente son China Tour 2019 de pré-saison

Par Bruno Salomon, France Bleu Paris et France Bleu

Ce lundi, le PSG a présenté son "China Tour 2019". Paris va passer 10 jours en Chine lors de sa préparation estivale. Entre le 24 juillet et le 3 août 2019, le PSG annonce deux matchs amicaux face à l'Inter Milan et l'Espanyol Barcelone plus bien sûr le Trophée des Champions face à Rennes.