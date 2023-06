Le PSG prolonge Gérard Prêcheur à la tête des féminines

La direction sportive de la section féminine a tranché, Gérard Prêcheur va poursuivre son histoire avec le PSG. Sous contrat pour un an et n'ayant pas atteint l'objectif qui lui avait été fixé (remporter au moins un titre), l'entraîneur n'avait pas vu son option de prolongation d'un an supplémentaire se déclencher.

Après un entretien avec sa direction en fin de semaine dernière, le technicien qui souhaitait poursuivre avec Paris a vu le PSG lui proposer un contrat d'un an qu'il a donc accepté. L'officialisation est attendue dans les heures à venir.

À la tête de la section féminine depuis seulement un an, le technicien a dirigé 35 matchs du PSG, sans Marie-Antoinette Katoto blessée toute la saison et avec un groupe divisé à cause des soubresauts de l'affaire Diallo/ Hamraoui . Gérard Prêcheur a réussi à emmener son équipe en finale de coupe de France, en quart de finale de Ligue des Champions et jouer le titre de champion jusqu'à l'avant dernière journée de D1F .

La saison prochaine, Gérard Prêcheur aura de nouveau l'objectif de décrocher un titre avec le PSG. Une section féminine qui, via son directeur sportif Angelo Castellazzi et son adjointe Sabrina Delannoy, va désormais tenter de boucler rapidement les dossiers de prolongation de joueuses cadres comme Grace Geyoro et Kadidiatou Diani mais aussi de l'étoile montante Laurina Fazer.