Pour Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG, le plus dur est fait avec l'élimination du FC Barcelone en 8e de finale de Ligue des champions, malgré un nul (1-1) concédé au match retour à l'issue d'une prestation qui a fait trembler les joueurs et notre consultant foot sur France Bleu Paris.

Le PSG qualifié en quarts de finale de Ligue des champions : "on va pouvoir avancer sans stress"

Kylian Mbappé a marqué le seul but parisien sur penalty face au FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des champions.

"C'est la première fois que j'étais tendu comme ça !". Eric Rabesandratana, qui a commenté la rencontre PSG-FC Barcelone sur France Bleu Paris, confesse avoir tremblé mercredi soir en regardant la prestation des rouge et bleu. "Même à 10 minutes de la fin, on était stressé comme si on allait perdre, c'était très dur à vivre".

L'ancien capitaine du PSG, comme les joueurs, a eu peur "de revivre le scénario de 2017", et cette remontada cauchemardesque (les catalans vainqueurs 6.1 au match retour après une victoire parisienne 4.0 à l'aller). Sur le terrain, il a vu des joueurs paralysés par la peur, "des joueurs fébriles dans la construction du jeu, beaucoup de passes ratées, on a eu chaud, heureusement qu'on avait Navas" qui signe "une performance incroyable."

Le gardien du PSG fait l'unanimité, c'est le héros de cette rencontre avec neuf parades dont un arrêt incroyable sur penalty de Messi. "Un joueur constant, calme, rassurant pour son équipe, pour ses joueurs", salue Eric Rabesandratana. "Il a cette expérience, il a gagné trois fois la Ligue des champions. C'est vraiment une chance pour Paris d'avoir un joueur comme ça.

Les quarts de finale en avril

Une qualification méritée? Pas de doute pour Eric Rabesandratana, qui rappelle que la performance est "historique". Jamais le PSG n'avait éliminé le FC Barcelone en Ligue des champions, et jamais il n'était allé s'imposer au Camp Nou. "On a fait deux belles performances, pas de défaites".

Quel visage du PSG de Pochettino retenir, celui du match aller ou celui du match retour ? "Les deux". Si le PSG est passé au travers mercredi soir au Parc des Princes, il est aussi capable du meilleur "quand il est serein". Pour Eric Rabesandratana, le plus dur est fait, "on va pourvoir avancer sans stress" mais "il va falloir remontrer beaucoup de maîtrise."

Rendez-vous les 6/7 avril et 13/14 avril pour les quarts de finale aller et retour. Le tirage au sort se déroulera le 19 mars à Nyon.