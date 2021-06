Le PSG réaffirme que Mauricio Pochettino n'a pas demandé à partir

La rumeur enfle depuis plusieurs semaines. Et chaque jour qui passe continue de la faire grossir. Ce mardi soir, le quotidien Libération indique que Mauricio Pochettino aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir. Arrivé fin décembre dernier, le technicien parisien a un contrat qui court jusqu'en 2022.

Pas de prise de parole du coach

Contacté ce mardi soir par France Bleu Paris, le club indique que cette rumeur est fausse. Mauricio Pochettino n'aurait donc jamais formulé une telle demande et serait présent à la reprise de l'entraînement le 5 juillet.

En revanche, c'est toujours le silence radio de la part de l'argentin. Le coach ne souhaite pas prendre la parole sur de simples rumeurs.

Seul Leonardo s'est exprimé dans ce dossier. Une prise de parole sibylline après le match entre l'OL et le PSG en D1 féminine : "Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content." Une phrase à double lecture qui rappelle surtout qu'en cas de départ de son technicien, le PSG compte demander le prix fort, au moins 13 millions pour un coach qui émarge à plus de 900 000€ par mois.

