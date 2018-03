Bordeaux, France

Le PSG est un ogre au niveau du football national. Il a faim toujours et encore de trophées. Le club de la capitale l'a encore démontré ce samedi face à Monaco à l'occasion de la 24ème finale de la coupe de la ligue. Un succès 3 buts à 0 grâce à un but de Di Maria et un doublé de Cavani. Homme du match dans cette rencontre, Kylian Mbappé qui a dynamité par ses accélérations son ancien club. Monaco qui n'a pas gouté cette défaite après deux décisions de l'arbitre en leur défaveur par assistance vidéo. Il reste maintenant au PSG à décrocher la L1 et remporter la coupe de France.