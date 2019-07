Le PSG renforce (encore un peu) son milieu avec l'arrivée d'Idrissa Gueye

Paris, France

C'était l'une des priorités de l'été pour le PSG, recruter un milieu défensif de qualité et expérimenté. C'est chose faite avec l'arrivée dans la capitale d'Idrissa Gueye. Le Sénégalais s'engage pour quatre ans, il doit apporter une concurrence dans ce secteur de jeu où Marco Verratti règne. Le joueur de 29 ans est aussi une belle option pour remplacer l'Italien souvent blessé.

Finaliste malheureux en Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie, le milieu passé par Lille et Aston Villa n'a pas livré un très grand match. Mais souvenez-vous, N'Golo Kanté, avec les Bleus, n'avait lui aussi pas vraiment brillé en finale du Mondial en Russie. Pour sa première saison en Angleterre, Idrissa Gueye est arrivé deuxième au classement du nombre d'interceptions. Il était devancé par un certain milieu de poche tricolore évoluant sous les couleurs de Chelsea.

"Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain", a souligné Idrissa Gueye après la signature de son contrat.

Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe."

"Je remercie les dirigeants, l’entraîneur et son staff pour la confiance qu’ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m’intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux. Enfin, ce sera un grand plaisir de goûter à l’atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m’avait impressionné lors de mon premier passage en France ! "