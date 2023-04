Le PSG repart au contact des clubs de la région pendant les vacances

En évoquant le Club Tour, Maxime Agostini a le sourire. Le directeur adjoint de la marque PSG est en effet assez fier d'annoncer que cette année le club de la capitale a reçu 200 candidatures pour participer au Club Tour 2023. "C'est la première année que l'on met un appel à candidature en place. Honnêtement, on ne s'attendait pas à de tels retours ! On est ravis, ça montre que ce que l'on a fait les saisons précédentes fonctionne."

Avec la création du Club Tour en 2021, le PSG a eu pour idée de renforcer son maillage régional. Le concept est de proposer pendant les vacances de printemps un après-midi football encadré par des formateurs du PSG. Pendant 2h30, des footballeuses et des footballeurs entre 10 et 12 ans vont vivre une séance intense et surtout recevoir de nombreux conseils.

Critère principal pour accueillir le Club Tour : la mixité. Cette année, comme la saison précédente, dix clubs ont été sélectionnés : CS Meaux (77), ES Sartrouville (78), Com Bagneux (92), Soisy-Andilly-Margency FC (95), Olympique Noisy-le-Sec (93), Sainte-Geneviève FC (91), AC Boulogne-Billancourt (92), RC Joinville (94), Salésienne Paris (75) et Es Guyancourt (78).

"Remercier le travail qui est fait par les clubs"

Si le PSG choie les clubs de la région, c'est qu'il sait bien que l'île de France est une mine de talents. La région est le deuxième vivier mondial pour les joueurs professionnels de football après São Paulo au Brésil. "Avec ce Club Tour, on veut remercier le travail qui est fait par les clubs au niveau de la formation en Île-de-France, explique Yohan Cabaye, le directeur adjoint du centre de formation du PSG*. "Quand nous allons repérer des jeunes talentueux pour intégrer notre centre de pré-formation, on voit bien que le travail en amont est bon."*

Certains voient aussi dans ce Club Tour du PSG, une façon habile de faire un peu de repérage de talents et de développer des contacts privilégiés avec certains gros clubs de la région. Sans balayer totalement le propos, Maxime Agostini réfute l'idée que le PSG vient faire du "scouting" ou son marché dans les clubs avec ce Club Tour. "Clairement pas! Le scouting on en fait toute l'année, c'est dans l'ADN du club. Ce n'est pas le club tour qui va changer la donne. En revanche, oui, avec cette action on va voir les coachs mais dans un cadre différent et forcément oui ça tisse des liens."

Première étape du Club Tour 2023 à Meaux le 24 avril prochain.