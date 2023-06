Le PSG repart cet été en tournée au Japon

C'est quasiment toute la famille PSG qui va se retrouver cet été à 14.000 kilomètres de Paris. Après le ESport, le handball, l'équipe de football vient d'annoncer sa venue au Japon pour l'été 2023.

ⓘ Publicité

Entre Osaka et Tokyo, le PSG va pendant 12 jours se préparer physiquement et tactiquement, mais aussi participer à des activations commerciales et de communication mais aussi jouer trois matchs. Des rencontres face Al Nasrr FC (KSA) le 25 juillet prochain puis le club local du Cerezo Osaka (28/07) avant de terminer par une rencontre de prestige le 1er juillet Inter Milan (ITA).

Pas de Leo Messi sur l'affiche

Dans un communiqué, accompagné d'un logo "PSG loves Japan", Sébastien Wasels, directeur général du Paris Saint-Germain Asie-Pacifique, explique : "Le Japon est un marché stratégique pour le Paris Saint-Germain et ce tournoi permettra au Club de renforcer sa présence locale en ouvrant de nouvelles opportunités à travers nos magasins phares et nos académies de football."

Les fans japonais ont surement vu comme nous que sur l'affiche du PSG qui annonce cette tournée, il n'y a pas Lionel Messi. Une non-présence qui annonce de plus en plus la fin de l'histoire entre l'Argentin et le PSG qui met en avant pour cette tournée estivale Kylian Mbappé mais aussi Neymar ou encore Marquinhos et Hakimi.