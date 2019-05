Le PSG répond par un mot doux mais ferme à Kylian Mbappé

Après la déclaration choc de son attaquant star à l'occasion des Trophées UNFP, le PSG a répondu a Kylian Mbappé. Ce lundi, le club de la capitale s'est fendu d'un communiqué pour rappeler que "l'histoire commune se poursuivra" la saison prochaine entre le PSG et le kid de Bondy.

Paris, France

C'est un communiqué qui réaffirme la volonté du PSG de ne pas laisser partir Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale a pris le parti de passer par les réseaux sociaux pour rappeler son attachement à son attaquant.

Kylian Mbappé qui a jeté hier un froid à l'occasion des trophées UNFP en déclarant "C'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités, j'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir ou ce sera peut-être ailleurs pour un autre projet".

Sur twitter, le PSG a donc souligné que "l'histoire commune se poursuivra la saison prochaine" et de poursuivre que le club et le joueur avaient "l'ambition de marquer l'histoire du football européen". Pour rappel, Kylian Mbappé est encore sous contrat pour 3 ans avec le PSG et une négociation de prolongation de contrat est en cours.

Dans notre émission hebdomadaire, Tribune PSG, il a été longuement question de ces déclarations de Kylian Mbappé.