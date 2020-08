Le PSG retrouve le parfum de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame

Les footballeurs parisiens vont redécouvrir la fièvre du mercredi soir. Cinq mois après son dernier match européen, le PSG joue, ce mercredi soir, son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, à Lisbonne, où se disputent à huis-clos les phases finales de la compétition.

Les Parisiens, qui ont remporté les deux finales de coupes nationales, fin juillet, sont en forme. Pour le consultant foot de France Bleu Paris et ex-capitaine du PSG, Eric Rabesandratana, c'est surtout l'état d'esprit qui pourrait faire la différence. _"Un esprit d'équipe est ressort_i, dit-il. De ce que l'on a pu voir, depuis la reprise, la relation entre les joueurs et l'ambiance générale sont positives. Il faut capitaliser là-dessus. Après, il faut jouer ce match. Je suis resté un petit peu sur ma faim lors des dernières éditions de la Ligue des Champions, contre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Parisiens ont été en-dedans, pas au niveau, sans caractère."

Un beau cadeau d'anniversaire pour les 50 ans du club ?

À la différence des quarts de finale, les années précédentes, le PSG part cette fois-ci favori. L'Atalanta Bergame découvre la compétition cette année. Mais il faut s'en méfier. Depuis deux saisons, elle séduit en Italie et vient de terminer troisième du dernier championnat. "Elle a des arguments offensifs, ça c'est clair, reconnaît Eric Rabesandratana. En revanche, défensivement, c'est plus léger."

Pour ce match, les Parisiens devront faire sans Kurzawa et Verratti (blessés) et Di Maria (suspendu). Mais Mbappé, blessé à la cheville, lors de la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne sera bien là. Il devrait néanmoins commencer la rencontre sur le banc.

En cas de victoire, le PSG jouera sa première demie-finale de Ligue des Champions depuis le début de l'ère qatari. Ce qui serait un clin d'oeil à l'Histoire du club, alors que le PSG fête aujourd'hui ses 50 ans.

PSG - Atalanta Bergame à suivre sur France Bleu Paris

Ce quart de finale de Ligue des Champions PSG - Atalanta Bergame, à 21h, est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Nous vous proposons, pour l'occasion, une émission spéciale de 20h à minuit.