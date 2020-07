Le PSG revisite son maillot historique pour ses 50 ans

Voici les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain pour les matches à domicile et à l'extérieur. Ils sortent ce mardi 21 juillet pour la saison 2020-2021 et célèbrent le cinquantième anniversaire du club. A cette occasion, le PSG rend hommage et revisite son maillot légendaire conçu par Daniel Hechter.

Les nouveaux maillots du PSG reprennent les codes couleurs classiques à domicile et en extérieur. - PSG

Le designer parisien avait pris les rênes du club au début des années 70. Le maillot qu'il imagine pour son équipe deviendra emblématique. C'est en 1973 qu'il apparaît pour la première fois, avec sa bande rouge symbolisant l'audace de la capitale de la mode.

L'audace des années 70

Cinquante ans après, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain 2020-2021 a été créé avec son partenaire historique Nike. La célèbre bande rouge toujours présente rend hommage aux premières années d’existence du club.

Un club qui s'est d'abord battu pour survivre, avant de glaner 41 trophées à travers la France et l’Europe.

Un maillot porté par 450 joueurs

« Il n'y avait pas de meilleure façon de célébrer les 50 ans du Paris Saint-Germain qu’avec le retour de ce maillot emblématique, se réjouit Nasser Al-Khelaïfi, président-directeur général du Paris Saint-Germain. Ce maillot historique respire le style, la passion, l’ambition et l’énergie de ce club unique, ambassadeur de Paris, ville des lumières. Aujourd’hui, le Club est heureux de donner une nouvelle vie à ce maillot légendaire, que plus de 450 joueurs ont porté avec bravoure et talent au fil de cette fabuleuse aventure née il y 50 ans".

Un bon moyen de rassembler toutes les générations de supporters.

Les maillots 2020-21 du PSG domicile et extérieur sont disponibles via store.psg.fr et nike.com à partir de ce mardi 21 juillet.