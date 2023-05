PSG : les 450 billets des ultras pour le match contre Troyes bloqués par le club

900 supporters du Paris Saint-Germain sont attendus à Troyes ce dimanche 7 mai, pour la 34e journée de Ligue 1 de football. Mais le quota alloué au Collectif Ultras Paris a été revu à la baisse par le PSG.

Le club n'autorise finalement le déplacement que de 450 supporters. Le club prend cette décision après la manifestation organisée mercredi devant La Factory, son siège à Boulogne-Billancourt. Le PSG avait immédiatement condamné des agissements "intolérables et insultants".

Une décision condamnée par l'avocat du CUP

"On en est encore là ? Ces supporters ne sont absolument pas interdits de stade, il n’y a aucun arrêté, ils ont tout à fait le droit d’aller au stade et d’user de leur liberté d’expression !", s'est insurgé sur Twitter Me Cyril Dubois, avocat du Collectif Ultras Paris. S'il "déplore" les manifestations organisées devant La Factory et le domicile de Neymar, il souligne qu'il n'y a eu "aucune dégradation, aucune interpellation". Selon lui, le PSG inflige une "punition" aux supporters, car ils ont "usé de leur liberté d’expression".

Cyril Dubois conclut en interpellant l'association nationale des supporters et posant la question suivante : "Il faut encore qu’on retourne devant les tribunaux pour que les droits des supporters soient respectés ?"