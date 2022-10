Le PSG s'adjuge le Clasico et bat l'OM sur la plus petite des marges (1-0)

Le clasico est parisien. Le clasico est bleu et rouge. Le PSG s'est imposé (1-0) face à son rival historique, l'Olympique de Marseille, ce dimanche 16 octobre 2022, au Parc-des-Princes. Après plusieurs tentatives infructueuses, c'est Neymar qui débloque le compteur parisien et inscrit le seul but de la partie, de l'intérieur du pied en toute fin de première mi-temps (45+2), appliquant le proverbe : plat du pied, sécurité. Un but marqué sur une passe de Kylian Mbappé.

Une barre fracassée et un carton rouge

Les premières minutes de ce 101è clasico sont parisiennes. Le trio d'attaque du PSG arrive à se trouver dans la moitié de terrain marseillaise mais a buté sur le portier phocéen, Pau Lopez. Une domination parisienne qui ne se traduit pas forcément dans les statistiques puisqu'au quart d'heure de jeu, la possession de balle est à 50/50. Ca continue de pousser jusqu'à la 35è minute avec un sublime coup-franc de Lionel Messi qui fracasse la barre du gardien marseillais.

Les Parisiens ont été gênés pendant une partie du match par le pressing haut des hommes d'Igor Tudor, ce qui les a desservi puisque de nombreuses fois, les partenaires de Lionel Messi ont pu casser le pressing marseillais et trouver des failles dans la défense phocéenne. Les Parisiens ont été aidés par le carton rouge de Samuel Gigot à la 72è minute, après un tacle glissé sur Neymar. Cette victoire est une très bonne opération pour les Parisiens : ils sont toujours leader mais avec trois points d'avance sur le deuxième, Lorient, et surtout 6 points de marge sur les Marseillais.

