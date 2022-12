Le PSG s'impose 2-1 en match amical contre le Paris FC

"Donner du rythme aux non mondialistes". Tel était, selon l'entraîneur du Paris Saint Germain Christophe Galtier, l'enjeu de ce match amical face au Paris FC ce vendredi 16 décembre. Dans une partie raccourcie, avec seulement deux périodes de 30 minutes, les coéquipiers de Marco Verratti se sont imposés deux buts à un, avec des buts de Nordi Mukiele et du jeune joueur de 18 ans Ismaël Gharbi.

Prochain match amical mercredi

"On a retrouvé des sensations, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Les jeunes du club qui s'entraînent avec nous depuis la reprise ont donné satisfaction. Il y avait de l'enthousiasme et de la qualité technique" a réagit au micro de PSG TV l'entraîneur Christophe Galtier. Le groupe reste toujours réduit, en attendant le retour des derniers joueurs ayant disputés la Coupe du Monde, dont Lionel Messi et Kylian Mbappe qui joueront la finale dimanche.

Le Paris Saint Germain poursuivra sa préparation lors d'un nouveau match amical mercredi 21 décembre à midi. Le match se déroulera à huis clos, au centre d'entraînement du club, face à Quevilly Rouen Métropole.