Le PSG s'impose 5-4 en amical face à une sélection saoudienne

Et si c'était le dernier duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Les deux attaquants se sont affrontés (et ont marqué) ce jeudi à Ryad (Arabie Saoudite), lors d'un match de gala organisé dans le cadre d'une tournée promotionnelle du Paris Saint-Germain au Qatar et en Arabie Saoudite. Le PSG s'est imposé 5-4 au terme d'un match fou face à la Ryad Season Team, une équipe composée des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr, grâce à cinq buteurs différents : Messi, Marquinhos, Ramos, Mbappé (sp) et Ekitike.

En revanche, Neymar et ses partenaires ont joué en infériorité numérique pendant 50 minutes après l'exclusion de Juan Bernat (39'). En face, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé et a été élu homme du match. Ce succès permet aux Parisiens de remporter et de soulever la Ryad Season Cup, un tournoi symbolique.

Encore des largesses défensives

Un match amical dans lequel le Paris Saint-Germain n'a pas montré grand chose, si ce n'est quelques largesses défensives sur coups de pied arrêtés. La rencontre intervient dans une relative période de turbulences pour l'équipe de Christophe Galtier, battue deux fois sur les trois derniers matchs de Ligue 1, à Lens (3-1) et à Rennes (1-0), dimanche .

Prochain rendez-vous pour le PSG : les 16èmes de finale de Coupe de France ce lundi 23 janvier au stade Bollaert de Lens pour y affronte r l'équipe amateure de Pays de Cassel (R1, sixième échelon du foot français), à 20h45.