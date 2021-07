Le PSG s'impose à Orléans en match amical grâce à un but de la recrue Achraf Hakimi

Poussive en première période, puis convaincante après la mi-temps, c'est une prestation à deux vitesses que le Paris Saint-Germain a livré ce samedi soir au stade de la Source d'Orléans. Pour leur quatrième match de préparation avant le Trophée des Champions, le 1er août, les Parisiens devaient affronter les Italiens du Genoa. Mais le club de Gênes a annoncé vendredi soir renoncer à faire le déplacement en France, à cause de la situation sanitaire. C'est donc face au club de Nationale résident du stade, l'US Orléans, que le PSG a remporté sa troisième victoire en match amical. Le seul but de la rencontre a été inscrit par un joueur arrivé au début du mois, l'international marocain Achraf Hakimi, de retour après avoir été testé positif au Covid-19.

Privé de nombreux joueurs comme Neymar, Mbappé, Marquinhos, ou Verratti, en vacances après la Copa America et l'Euro, contraint de faire sans sa recrue vedette, le défenseur espagnol Sergio Ramos, laissé au repos, Mauricio Pochettino avait aligné un onze de départ avec peu de cadres (Kehrer, Draxler, Icardi) et cela s'est ressenti sur la pelouse, Orléans s'offrant même la meilleure occasion de la première période. Les entrées après la pause de plusieurs joueurs majeurs comme Navas, Hakimi, Kurzawa, Gueye et Herrera ont changé la physionomie de la rencontre et Paris a logiquement pris les devants à la 62e minute grâce à une frappe croisée d'Hakimi sur une superbe passe d'Herrera. Le PSG a contrôlé la fin de match, manquant le break par Draxler et Gharbi. Mais il a tout de même fallu un superbe arrêt de Navas sur un retourné acrobatique de Lepaul pour éviter un nouveau match nul après celui concédé le week-end dernier contre Chambly (2-2).