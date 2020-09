Le PSG s'incline à domicile face à Marseille (0-1), une première depuis 2011

C'est par le plus petit des scores que le PSG s'est incliné ce dimanche face à Marseille pour la 3e journée de Ligue 1 (0-1). L'OM, victorieux n'avait plus gagné depuis les Parisiens depuis neuf ans, leur dernière victoire remontait donc à 2011. Les Marseillais l'ont emporté grâce à un but de Florian Thauvin peu après la demi-heure de jeu. La rencontre, électrique, s'est soldée par cinq exclusions, deux côté marseillais et trois côté parisien, dont Neymar.

Et pourtant dans ce match, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Parisiens avait décidé de titulariser Neymar et Di Maria testés positifs au covid-19 début septembre. Mais le PSG était bien loin de son meilleur niveau, la faute à une préparation tronquée par son parcours en Ligue des champions et la pandémie de coronavirus qui touché le club de la capitale. Mbappe, Icardi et Marquinhos manquaient à l'appel. Le PSG enregistre sa deuxième défaite de la saison en autant de matches de Ligue 1, après celle subie à Lens (1-0), son pire départ en championnat sous l'ère qatarienne, débutée en 2011.