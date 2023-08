Le PSG s'incline en amical face à l'Inter Milan (1-2)

Ce n'est qu'un match amical en plein milieu de l'été mais cela fait bien longtemps que l'on avait pas vu le PSG appliquait et collectif . Alors certes le résultat n'est pas au rendez-vous mais les hommes de Luis Enrique ont joué un match intéressant face à l'Inter Milan qui s'est imposé suite à de nombreux changements en fin de match pour le PSG.

Dans un 4-3-3 très "Enrique", le PSG a joué 70 bonnes minutes et ouvert la marque d'une belle frappe de Vitinha à la 64ème minute de jeu. On note dans ce match, quelques belles phases de possession, du jeu en transition avec un très bon Warren Zaïre Emery mais Paris a manqué dans ce rencontre de vitesse d'exécution et surtout l'attaque Soler/ Asensio/ Vitinha est trop faible par rapportaux intentions de jeu de Lucho Enrique.

Après de nombreux changements dès la 70ème minute de jeu, le PSG a baissé le pied et surtout de niveau de jeu. L'inter Milan en a profité pour marquer deux buts en deux minutes. Lors de cette rencontre, ni Verratti, Neymar ou encore Kang In Lee n'ont joué. C'est la 2ème défaite en 4 matchs amicaux pour le PSG qui termine donc sa tournée japonaise sur cet accroc.

Prochain et dernier match amical du PSG avant la reprise du championnat, jeudi à 10h du matin face à Jeonbuk Hyundai à Busan en Corée du Sud.

Feuille de match du Paris SG face à l'Inter Milan : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap) (Pereira, 69), Skriniar, L. Hernandez (Kurzawa, 65) - Zaïre-Emery, Ruiz (Ndour, 69), Ugarte (Gharbi, 80)- Vitinha, Asensio (Ekitike, 69), Soler