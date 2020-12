Le PSG sans Icardi ni Sarabia mais avec Marquinhos face à Manchester United

Le Paris Saint-Germain a dévoilé la liste des 23 joueurs qui seront du déplacement à Manchester pour la rencontre décisive de Ligue des Champions, mercredi 2 décembre. Navas est de retour dans les buts, Marquinhos en défense, mais Icardi et Sarabia manquent à l'appel.

Après la première "finale" remportée mardi dernier face à Leipzig (1-0) dans la douleur, un challenge encore plus grand attend le PSG mercredi en Ligue des Champions. Une rencontre décisive les attend, mercredi 2 décembre, en Angleterre, face à Manchester United. "MU" s'était imposé (2-1) au Parc des Princes au match aller, les Parisiens ont donc une revanche à prendre, ils ont surtout une qualification pour les 8e de finale à aller chercher. Pour ce match, ils voient revenir leur gardien titulaire Keylor Navas, mis au repos contre Bordeaux, tout comme le capitaine Marquinhos et l'arrière latéral Layvin Kurzawa. Thilo Kehrer revient dans le groupe. En revanche, Mauro Icardi, qui venait d'effectuer son retour contre Bordeaux samedi, sera absent. Il a ressenti une douleur aux adducteurs et sera réévalué dans les 48 heures. Même douleur musculaire, même conséquence pour Pablo Sarabia, ces deux blessures réduisent le potentiel offensif du PSG pour ce match clé.

Le groupe

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs : Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa, Thimotée Pembélé, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo

Milieux : Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Marco Verratti, Rafinha, Idrissa Gueye, Bandiougou Fadiga

Attaquants : Neymar JR, Moise Kean, Angel Di Maria, Kylian Mbappé