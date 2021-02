Le PSG va jouer son match contre Nice avec son nouveau maillot rose et violet

C'est une information France Bleu Paris, le PSG va jouer pour la première fois avec son maillot rose et violet ce samedi à 17h face à Nice. Sorti il y a 15 jours, ce 4e maillot du PSG est fait en collaboration avec Jordan et on parle au club d'un "gros succès".

On ne connaît pas encore les chiffres mais en interne au PSG, on nous parle d'un "vrai gros succès" pour le nouveau maillot du PSG et sa ligne 'lifestyle" qui compte plus de 70 pièces. Une collection culottée en rose et violet qui a été crée en collaboration avec Jordan.

Fort de ce succès et 15 jours après le lancement, le club a décidé d'inaugurer le maillot sur le terrain. Ce samedi, Paris va jouer avec son maillot inspiré de la voie lactée face à Nice à 17h (25e journée de Ligue 1).

Un rappel, dans un premier temps, le maillot rose et violet aurait du être lancé dimanche dernier à l'occasion du match face à l'OM.