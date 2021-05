Le PSG va-t-il décrocher le titre de champion de France sur la dernière journée de Ligue 1 ?

Ce dimanche, la Ligue 1 va couronner son champion. Lille, Paris voir Monaco peuvent encore être titré à l'occasion de la dernière journée. Le PSG joue à Brest à 21h. Le club de la capitale va jouer à fond et attendre un faux pas du LOSC qui joue à Angers et possède un point d'avance sur Paris.

Que celles et ceux qui trouvent cette fin de saison peu ou pas excitante en Ligue 1 nous jettent la première pierre. Ce dimanche soir vers 22h55, nous allons enfin connaître le nom du champion de France, couronné sur la dernière journée du championnat. Lille est favori, Paris à un point et Monaco en embuscade.

"Cela ne dépend pas de nous"

Au PSG, le club veut croire en son étoile. Le champion de France en titre sait bien que ça va être compliqué comme l'a souligné Kylian Mbappé à la sortie de la victoire en Coupe de France "Cela ne dépend pas de nous. On va essayer de gagner et regarder après ce qui se passe ailleurs."

Ailleurs, comme l'indique la star du PSG, c'est à Angers où Lille va jouer. Le leader possède un point d'avance sur le PSG, il lui faut simplement gagner face à une équipe qui est maintenue et n'a plus rien à jouer. Pourtant dans le vestiaire parisien, on imagine pas le SCO Angers ne pas jouer le jeu face à Lille : "on a confiance quant au fait qu’Angers est une équipe professionnelle. C’est le dernier match de Stéphane Moulin leur entraîneur. On va tout tenter."

Cette saison, le PSG a été très inconstant en championnat. Huit défaites au compteur qui font tâche et qui expliquent pourquoi Paris court après le LOSC qui a été une équipe régulière. Pourtant malgré cela, le PSG peut encore croire en sa bonne étoile en cas de victoire à Brest couplée avec un nul des Lillois à Angers, et souffler le titre aux Nordistes. Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin du PSG, trouve d'ailleurs que son équipe ferait un beau champion : "On sera un beau champion parce qu’on a gagné plus de matchs que les autres. Mais toutes les équipes championnes forment de beaux champions."

